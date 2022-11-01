МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Перечень выплат из федерального и регионального бюджетов, для которых россиянин может выбрать в качестве способа получения зачисление на карту "Мир" по ее номеру, с 1 ноября дополнен 30 новыми позициями, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы. Система "Мир" ввела пониженные комиссии за прием карт для экосистем

"С 1 ноября 2022 будет расширен перечень выплат из федерального и регионального бюджетов, для которых человек сможет выбрать в качестве способа получения зачисление на карту "Мир" по номеру карты. В новом списке появятся порядка 30 новых выплат", — рассказали в системе.

Как пояснили в "Мире", это, например, ежемесячная специальная стипендия, финансовая поддержка безработным и компенсация расходов на газификацию жилья. Получить выплаты теперь можно как на карту "Мир", указав только ее номер, так и другими способами, в том числе на счет без карты или наличными.

"Для получения выплаты на карту "Мир" человеку не нужно при оформлении заявления заполнять длинные реквизиты счета и другие данные. Достаточно указать номер карты "Мир", которой уже пользуется гражданин. Это позволяет снизить вероятность ошибки при оформлении документов и сократить сроки получения гражданами необходимых средств", — добавили в платежной системе.

Проект "Прямые выплаты" на карты "Мир" реализуется с декабря 2017 года. Для получения выплаты на карту при оформлении заявления не нужно заполнять длинные реквизиты счета и другие данные, достаточно указать номер карты "Мир", которой уже пользуется гражданин.