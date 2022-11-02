МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" разместил замещающие облигации серии ЗО-30 на 287,279 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Хуснуллин рассказал, когда инфраструктурные облигации не работают

Объем выпуска замещающих облигаций серии ЗО-30 с погашением в мае 2030 года составляет 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, компания разместила 19,15% выпуска.

"Лукойл" 4 октября начал размещение пяти выпусков облигаций объемом 6,3 миллиарда долларов, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы, права на которые учитываются в российских депозитариях. Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, отмечала компания.

Оплата за замещающие облигации производится еврооблигациями "Лукойла". Параметры замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Обслуживание замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Компания ранее разместила замещающие облигации серии ЗО-23 на 562,7 миллиона долларов, серии ЗО-27 на 257,4 миллиона долларов, серии ЗО-31 на 254 миллиона долларов и серии ЗО-26 на 315,76 миллиона долларов. Общий объем выпущенных компанией замещающих облигаций — 1,68 миллиарда долларов.

Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в текущем году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. В начале августа "Лукойл" предложил держателям пяти выпусков еврооблигаций выкупить бумаги.