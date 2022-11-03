МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило министерство. "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило —7,5 миллиарда руб", — говорится в сообщении.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на октябрь в размере 305,6 миллиарда рублей.

В ноябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 282,8 миллиардов рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 275,2 миллиарда рублей.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.