ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд готов предоставить Армении кредит в 165,6 миллиона долларов для поддержки экономической программы правительства, сообщается на сайте МВФ по итогам визита в республику миссии фонда. Армения вложит деньги в Евразийскую перестраховочную компанию

"Я рада сообщить, что команда МВФ и власти Армении достигли договоренности на уровне персонала по предупредительному соглашению о резервных кредитах на сумму 128,8 миллиона SDR (около 165,6 миллиона долларов) для поддержки экономической программы правительства по сохранению макроэкономической, фискальной и финансовой стабильности и продвижению реформ с целью обеспечения инклюзивного роста", — цитируется на сайте заявление главы миссии Ивы Петровой.

Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом МВФ, который, как ожидается, рассмотрит его в декабре 2022 года.

Отмечается, что благодаря "разумной макроэкономической политике в условиях серьезных глобальных и региональных проблем" Армения может обеспечить 11% экономический рост по итогам 2022 года, в том числе за счет большого притока в страну внешних доходов, капитала и рабочей силы. В МВФ считают, что высокая фискальная эффективность и укрепление национальной валюты способствовали значительному сокращению государственного долга, "который, как ожидается, в нынешнем году снизится до 51% к ВВП вместо 60,3% в 2021 году".

"В 2023 году ожидается замедление экономического роста, отражающее более слабый внешний спрос и ужесточение глобальных финансовых условий. В среднесрочной перспективе он останется на уровне 4-5% процентов… Дефицит текущего счета, расширившийся в связи с быстрым ростом экономики, постепенно сузится примерно до 5% ВВП", — сообщается на сайте.

В МВФ считают, что с учетом неопределенных перспектив и рисков "перегрева" в бюджете на 2023 год необходимо избегать чрезмерного спросового давления, приоритет следует отдать эффективным расходам и укреплению системы социальной защиты. Кроме того, фонд рекомендует поддерживать рост необходимых капитальных расходов расширением процесса реформирования системы управления госинвестициями для обеспечения стратегического, прозрачного и последовательного выбора проектов и их своевременной и эффективной реализации.