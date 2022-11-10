Биткоин торгуется чуть выше 16 тысяч долларов после отказа Binance поглощать FTX
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Биткоин в четверг утром дешевеет на 10,5%, торгуясь на уровне чуть выше 16 тысяч долларов после того, как крупнейшая криптовалютная биржа Binance отказалась от поглощения своего конкурента FTX, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 7.14 мск снижалась на 10,5% — до 16,341 тысячи долларов. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,6% — до 16,361 тысячи долларов.
В среду вечером биткоин впервые с ноября 2020 года опускался ниже 16 тысяч долларов за монету.
Binance сообщила об отказе от поглощения криптобиржи FTX. "В результате корпоративной комплексной проверки, а также в связи с последними новостными сообщениями о неправильном обращении с клиентскими средствами и предполагаемыми расследованиями американских агентств, мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com", — говорится в сообщении Binance в Twitter.
Обвал стоимости биткоина произошел еще во вторник после того, как Binance Holdings Ltd. объявила о намерении поглотить криптобиржу FTX.com. При этом глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что FTX сама обратилась за помощью из-за значительного дефицита ликвидности. Чтобы "защитить пользователей", Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.com и помочь покрыть дефицит, говорил он.
Ранее, на выходных, глава Binance оповестил, что биржа ликвидирует свои запасы токена, известного как FTT, выпущенного FTX. В то же время глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид со своей стороны заявил, что активы на FTX в порядке, а конкурент "распространяет ложные слухи".
https://1prime.ru/finance/20221110/838767550.html