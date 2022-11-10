МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Биткоин в четверг утром дешевеет на 10,5%, торгуясь на уровне чуть выше 16 тысяч долларов после того, как крупнейшая криптовалютная биржа Binance отказалась от поглощения своего конкурента FTX, свидетельствуют данные торгов. В Госдуме предложили "жестко запретить" платежи в криптовалюте

По данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 7.14 мск снижалась на 10,5% — до 16,341 тысячи долларов. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,6% — до 16,361 тысячи долларов.

В среду вечером биткоин впервые с ноября 2020 года опускался ниже 16 тысяч долларов за монету.

Binance сообщила об отказе от поглощения криптобиржи FTX. "В результате корпоративной комплексной проверки, а также в связи с последними новостными сообщениями о неправильном обращении с клиентскими средствами и предполагаемыми расследованиями американских агентств, мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com", — говорится в сообщении Binance в Twitter.

Обвал стоимости биткоина произошел еще во вторник после того, как Binance Holdings Ltd. объявила о намерении поглотить криптобиржу FTX.com. При этом глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что FTX сама обратилась за помощью из-за значительного дефицита ликвидности. Чтобы "защитить пользователей", Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.com и помочь покрыть дефицит, говорил он.

Ранее, на выходных, глава Binance оповестил, что биржа ликвидирует свои запасы токена, известного как FTT, выпущенного FTX. В то же время глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид со своей стороны заявил, что активы на FTX в порядке, а конкурент "распространяет ложные слухи".