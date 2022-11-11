ВАШИНГТОН, 11 ноя — ПРАЙМ. США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.

"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года", — говорится в документе.

В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.