МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" в 2021 году привлек порядка 800 миллионов долларов зеленых кредитов на строительство турецкой АЭС "Аккую", заявил во вторник первый заместитель генерального директора корпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "Росатом" планирует строительство нового энергоблока АЭС в Армении

"В течение прошлого года на сооружение нашей станции "Аккую" в Турции, которую мы строим как собственник станции, мы привлекли порядка 800 миллионов долларов зеленых кредитов, условием получения которых было выполнение конкретных ESG-требований, связанных с реализацией проекта", — сообщил Комаров, отвечая на вопрос РИА Новости на полях бизнес-завтрака "Вклад атомной энергетики в процветание Африки" в рамках 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

Он отметил, что чем больше стран в своей межнациональной документации подчеркивают зеленый и устойчивый характер атомной энергетики, тем проще получать финансирование.

Комаров отметил, что у "Росатома" "огромная палитра" вариантов финансирования строительства станций: межгосударственные кредиты, прямое участие корпорации в капитале, как в Турции, длинные контракты на поставку электроэнергии и другие опции.

"Банки не хотят разбираться и пересчитывать на калькуляторе, сколько CO2 выбрасывается при производстве киловатта энергии", — посетовал Комаров, напомнив, что углеродный след атомной энергетики самый низкий в отрасли.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).

АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки — порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020 года, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле нынешнего года.