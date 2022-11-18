МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в ряде банков Киргизии — временные и технические, стороны ведут диалог по решению данного вопроса, заявила РИА Новости посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат. Киргизские банки приостановили обслуживание карт "Мир"

"Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят, поэтому, я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения", — сказала посол, комментируя приостановление обслуживания российских карт "Мир" в ряде банков Киргизии.

Ранее киргизские "Капитал банк" и "Демир-банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили также восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" — и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике, по последним данным, заявили о проблеме 22 банка. Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир". Таким образом, о прекращении работы с этой платежной системой заявила уже половина банков страны.

"Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места", — добавила дипломат.

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.