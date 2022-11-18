БУДАПЕШТ, 18 ноя — ПРАЙМ. Венгрия может помочь Украине на основании двусторонних соглашений, но при этом против общеевропейского кредита, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Санкции ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан

"Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", — процитировало его на конференции агентство MTI.

Орбан предложил государствам союза "пропорционально и справедливо" распределить между собой запланированную сумму кредита Киеву.

"Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной", — заявил он и указал, что Будапешт поддерживает Киев, однако "не желает ставить интересы Украины выше своих".

Ранее Еврокомиссия предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. В этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.