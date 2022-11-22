МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Русал" предоставит Тайшетскому алюминиевому заводу (ТАЗ) кредит в размере до 2,5 миллиардов юаней, он должен быть погашен не позднее марта 2025 года, следует из сообщения металлургического гиганта. В ЦБ заявили о росте корпоративного кредитования в России

"Русал" начал строительство Тайшетского завода в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором, но компании не пришли к единой позиции и "Русал" реализует проект самостоятельно. Первая очередь завода мощностью 428,5 тысячи тонн алюминия в год была запущена в декабре 2021 года, инвестиции составили порядка 100 миллиардов рублей.

"Заключение договора займа между МКПАО "ОК РУСАЛ" (далее — "Займодавец") и ООО "РУСАЛ Тайшет" (далее – Заемщик). По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику… денежные средства в размере до 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) юаней", — сказано в сообщении. Отмечается, что кредит должен быть погашен не позднее марта 2025 года.

В октябре "Русал" увеличил уставный капитал завода на 30% — до 73,94 миллиарда рублей.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.