МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индонезии требуются инвестиции в размере 179 миллиардов долларов и активное участие местных и международных игроков для раскрытия своего нефтегазового потенциала, сообщает агентство ANTARA. Эксперт объяснил, как США "заработают" на потолке цен на нефть

Специальная индонезийская целевая группа по разведке и добыче нефти и газа заявила, что "нефтегазовая промышленность Индонезии требует инвестиций в размере около 179 миллиардов долларов США для поддержки индустрии страны".

"Для раскрытия нефтегазового потенциала необходимы значительные инвестиции и активное участие местных и международных игроков. Понимая это, правительство Индонезии продемонстрировало свою приверженность работе с подрядчиками", — сообщил глава группы Дви Соетиджипто.

В течение последних месяцев правительство Индонезии принимало меры для стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Это связано с масштабным топливным кризисом в стране — спрос на топливо превышает предложение. Сейчас потребление нефтепродуктов в Индонезии составляет 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. Внутреннее же производство составляет около 0,6 миллиона баррелей в сутки. Разницу в 0,8-0,9 миллиона баррелей Индонезия пытается компенсировать импортом, однако мировое повышение цен на ресурс ставит правительство в тяжелое положение.