МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Банк России представил контуры регулирования кредитования проектов развития со сниженными требованиями по капиталу и резервам: такие проекты должны будут обладать значимостью для экономики и иметь приемлемое кредитное качество, при этом регулятор ограничит лимит риска по ним, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. В ЦБ заявили о росте корпоративного кредитования в России

"Мы хотим в регулировании предусмотреть стимулы для того, чтобы банки более активно участвовали в структурной перестройке экономики. Мы готовы допустить в систему немножко риска сейчас, но тем самым мы упредим большие риски в будущем", — сказал Данилов, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

Согласно презентации директора департамента ЦБ, дифференцированное регулирование имеет три ключевые составляющие. В первую очередь, проект должен обладать значимостью, которая будет определяться на основе критериев, формирующихся ответственными ведомствами. Стимулирующее регулирование будет применяться только к проектам с высокой и средней значимостью.

Во-вторых, у проекта должно быть приемлемое кредитное качество. Оно определяется "надежностью заемщика и компаний, реализующих проект; поддержкой спроса; разделением рисков с третьими лицами; а также наличием льгот, субсидий и преференций".

В результате, чем выше значимость и кредитное качество проекта, тем больше поблажек по капиталу и резервам на него будет применяться. При этом Банк России подчеркивает, что цели обеспечить финансирование проектов развития "любой ценой" нет, планируется сохранить общие требования по срочности, платности и возвратности ссуд.

ЦБ также намерен установить лимит на экономию капитала в результате использования льгот, хотя пока регулятор не определился с его финальной концепций. Сейчас ЦБ предлагает устанавливать этот лимит на уровне каждого банка в размере его средней годовой прибыли, но не более определенной доли от капитала. При этом если фактическое использование льгот превысит лимит, то кредитная организация может утратить возможность использовать льготный режим.

"Общий размер этих послаблений будет ограничен….Ключевое — способность генерировать прибыль. Те банки, которые прибыльные, смогут на эту льготу претендовать, те, кто не прибыльные, — не смогут", — отметил Данилов, объяснив это тем, что прибыль понадобится для покрытия убытков от проектов, кредитное качество которых по итогу может оказаться низким.