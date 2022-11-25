МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министры стран ЕС заявили, что время для разрешения спора с США по поводу "зеленых субсидий" Вашингтона на 369 миллиардов долларов истекает, сообщает британская газета Financial Times. Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

Отмечается, что глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, который председательствует на встрече торговых министров ЕС в Брюсселе в пятницу, заявил, что хотел бы найти решения к следующей встрече совета по торговле и технологиям 5 декабря.

"Что важно для нас — это то, что США известно о нашей озабоченности, а рабочая группа должна выработать решение, которое будет приемлемо для обеих сторон… Мы сосредоточимся на разработке определенных решений к совету по торговле и технологиям 5 декабря", — заявил Сикела.

Как пишет газета, министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер охарактеризовала акт о снижении инфляции США как "вызывающий беспокойство", подчеркнув, что хотела бы избежать "торговой войны" любыми способами.

Издание добавляет, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что заседание совета предоставит "хорошее время, чтобы подвести итоги" деятельности рабочей группы, а затем принять решение о следующих шагах.

Кроме того, отмечается, что вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что никто в ЕС не хочет участвовать в "гонке субсидий", указав, что действия США "не соответствуют принципам свободной торговли и честной конкуренции". Он подчеркнул, что последует ответ со стороны ЕС, если не будет быстрого решения.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.