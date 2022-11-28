МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Cупруг, взявший кредит по инициативе телефонных мошенников, не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев. Раскрыта схема, при которой вы отдадите телефонным жуликам все

По его словам, кредит можно разделить, если он был оформлен в интересах семьи по инициативе обоих супругов, либо если кредит потрачен на семейные нужды.

"Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и пункт 2 статьи 45 Семейного кодекса. Однако, если один из супругов стал жертвой преступников, то это нельзя расценить, как кредит на семейные нужды. Так что возложить часть обязательств на супруга или супругу не удастся. Он или она может принять участие в погашении обязательств только на добровольной основе", — отметил специалист.

Юрист добавил, что материалы уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, будут "однозначно раскрывать весь механизм совершенного преступления", а также действия потерпевшего по личной инициативе и в результате введения в заблуждение, взявшего кредит или кредиты и перечислившего преступникам денежные средства.

Единственным вариантом, когда такой кредит может быть разделен, будет ситуация, в которой супруги вместе стали жертвой обмана, даже если звонок поступил одному из супругов, но "спасать свои деньги" они решили вместе. "То в таком случае ответственность за кредиты может стать солидарной", — заявил эксперт.

Также не делятся кредиты, которые взяты до заключения до брака, а также в период раздельного проживания супругов, и тоже нужно будет доказать, рассказал Соловьев.