БИШКЕК, 29 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Киргизии впервые с марта снизил учетную ставку — до 13% с 14%, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе финансового регулятора. Банк России сохранит ключевую ставку в декабре, считают в Госдуме

"Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 ноября 2022 года приняло решение снизить учетную ставку (ключевую ставку) на 100 базисных пунктов — до 13 процентов. Решение вступает в силу с 29 ноября 2022 года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, финрегулятор "на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде".

Следующее плановое заседание правления Нацбанка Киргизии по учетной ставке состоится 30 января 2023 года, сообщили в ведомстве.

Учетная ставка была резко увеличена в марте текущего года – сначала с 8,5% до 10%, потом до 14%. С тех пор она оставалась неизменной.