МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 500 миллионов долларов США на поддержку реформ энергетического сектора Индонезии, сообщает агентство ANTARA.
Одобрение кредита соответствует договоренностям между Индонезией и АБР, достигнутым на саммите G20 на Бали.
"Мы надеемся, что кредит покажет наше доверие Индонезии и расширит инвестиций частного сектора в возобновляемую энергию и восстановление после пандемии COVID-19", — заявил старший специалист АБР по энергетике Юки Иноуэ.
В начале ноября Индонезия и АБР заключили первую сделку по выводу из эксплуатации угольной ТЭС: станция Cirebon 1 на острове Западная Ява будет рефинансирована на 300 миллионов долларов при условии, что она прекратит работу на 10-15 лет раньше запланированного срока. Сделка может сократить выбросы парниковых газов на 30 миллионов тонн за 15-летний период, что, по оценкам АБР, эквивалентно снятию с дорог 800 тысяч автомобилей.
https://1prime.ru/finance/20221129/838985624.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.