МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 500 миллионов долларов США на поддержку реформ энергетического сектора Индонезии, сообщает агентство ANTARA. Минсельхоз сообщил о росте кредитования сезонных полевых работ

Одобрение кредита соответствует договоренностям между Индонезией и АБР, достигнутым на саммите G20 на Бали.

"Мы надеемся, что кредит покажет наше доверие Индонезии и расширит инвестиций частного сектора в возобновляемую энергию и восстановление после пандемии COVID-19", — заявил старший специалист АБР по энергетике Юки Иноуэ.

В начале ноября Индонезия и АБР заключили первую сделку по выводу из эксплуатации угольной ТЭС: станция Cirebon 1 на острове Западная Ява будет рефинансирована на 300 миллионов долларов при условии, что она прекратит работу на 10-15 лет раньше запланированного срока. Сделка может сократить выбросы парниковых газов на 30 миллионов тонн за 15-летний период, что, по оценкам АБР, эквивалентно снятию с дорог 800 тысяч автомобилей.