МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в проекте регулятора "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". Банк России назвал размер комиссии за трансграничный перевод в рамках СБП

"Прорабатывается также внедрение трансграничных переводов с использованием СБП, уже проведены отдельные операции по одной из схем реализации. До конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие СБП с несколькими странами ЕАЭС", — говорится в документе.

В целом, как указывается в документе, Банк России продолжит развивать сервисы СБП.

"Планируется масштабировать возможность совершения через СБП онлайн-платежей в бюджетную систему РФ (C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин, содействуя расширению поддержки этого сервиса кредитными организациями. Также в СБП планируется реализовать сервис для осуществления государством онлайн-выплат гражданам (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат из бюджета", — поясняют в ЦБ.