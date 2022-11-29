МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России намерен ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок, чтобы повысить защищенность сбережений граждан и минимизировать риски появления финансовых пирамид, маскирующихся под подобные кооперативы, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". В ЦБ заявили о росте корпоративного кредитования в России

"Банк России введет новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и установит требования к деловой репутации их руководящего состава", — говорится в проекте.

Данные меры повысят защищенность личных сбережений граждан, которые они направляют в кредитные кооперативы. Также это позволит минимизировать риски появления финансовых пирамид под видом кредитных кооперативов, обратили внимание в ЦБ.

Регулятор оценит возможность введения механизма защиты личных сбережений граждан и требований по раскрытию информации об условиях привлечения средств в кредитных кооперативах.

Помимо этого ЦБ планирует рассмотреть возможность создания правовых условий, которые позволили бы МФО проверять сведения об абоненте, используя базы данных операторов сотовой связи. "Это поможет микрофинансовым институтам усилить их системы противодействия мошенническим операциям", — отметили в Банке России.

Также в документе отмечается, что дополнительные изменения в законодательстве о полной стоимости потребительского кредита (займа), будут распространяться и на микрофинансовые организации.

Регулятор определяет кредитные потребительские кооперативы (КПК) как некоммерческие организации, удовлетворяющие финансовые потребности своих пайщиков. КПК объединяет своих членов на основании принципа общности — профессионального, территориального или социального. Большинство КПК ведут деятельность на основе территориального принципа, что обеспечивает доступность финансовых услуг для местного населения, зачастую в отдаленных от крупных городов районах.