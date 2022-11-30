С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) может быть докапитализирован в ближайшее время на 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг надеется на принятие стратегии развития автопрома до конца года

"Фонд развития промышленности по итогу этого года будет докапитализирован более чем на 100 миллиардов рублей. То есть 7 или 8 докапитализаций в сумме будет по разным программам и источникам", — сказал он, выступая в среду на форуме "Российский промышленник". А позже в кулуарах уточнил журналистам: "Сейчас в работе докапитализация на миллиардов 30-35".

Осьмаков отметил, что фактически ФРП становится ключевым офисом реализации промышленной политики на ближайшие годы.

"С одной стороны, у коллег есть собственный инструментарий в виде программы, связанной с займами, а с другой стороны ФРП будет сшивать наши субсидиарные меры поддержки в рамках кластерной инициативы по приоритетным направлениям", — сказал первый замминистра.