ФРП могут докапитализировать в ближайшее время, сообщил Минпромторг
Минпромторг: ФРП могут докапитализировать в ближайшее время на 30-35 миллиарда рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) может быть докапитализирован в ближайшее время на 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"Фонд развития промышленности по итогу этого года будет докапитализирован более чем на 100 миллиардов рублей. То есть 7 или 8 докапитализаций в сумме будет по разным программам и источникам", — сказал он, выступая в среду на форуме "Российский промышленник". А позже в кулуарах уточнил журналистам: "Сейчас в работе докапитализация на миллиардов 30-35".
Осьмаков отметил, что фактически ФРП становится ключевым офисом реализации промышленной политики на ближайшие годы.
"С одной стороны, у коллег есть собственный инструментарий в виде программы, связанной с займами, а с другой стороны ФРП будет сшивать наши субсидиарные меры поддержки в рамках кластерной инициативы по приоритетным направлениям", — сказал первый замминистра.
https://1prime.ru/finance/20221130/839004396.html
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