МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Вкусвилл" с карты любого российского банка, сообщил ретейлер. "Вкусвилл" запустил в Китае продажи продуктов под своим брендом

"Вкусвилл" совместно со "Сбер" завершили подключения сервиса снятия наличных на кассах во всех магазинах сети. Это более 1300 торговых точек в 67 городах России… Покупатели могут снять до 5 000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки с карты любого российского банка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для снятия наличных покупателю необходимо сообщить о своем желании кассиру и совершить покупку на любую сумму. Кассир просканирует товар и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты картой, выдаст покупателю наличные. В компании также уточнили, что это бесплатный сервис без комиссий, но лимиты и ограничения могут быть установлены отдельными банками-эмитентами.

"Наш совместный пилотный проект, который стартовал еще в 2019 году в нескольких магазинах "Вкусвилл", оказался очень успешным. Поэтому мы масштабировали сервис на все магазины сети и широко внедряем его в других торговых сетях по всей стране. Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов на каждый день", — подчеркнул директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых.

В марте X5 Group сообщила о том, что в рамках совместного проекта со Сбербанком покупатели сети "Перекресток" теперь могут снимать до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на ноябрь 2022 года включает в себя более 1300 магазинов в 67 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл".