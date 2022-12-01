МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России в случае сохранения негативных тенденций на ипотечном рынке может дополнительно ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом закредитованным заемщикам, а также повысить требования к уровню резервов по ипотеке в зависимости от уровня эффективной ставки, говорится в обзоре регулятора. Банк России объяснил, как избавиться от заблокированных активов

"В ипотеке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье (на 20% с начала года), подкрепленного не увеличением доходов заемщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки. Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынке жилья. В втором-третьем кварталах 2022 года данная тенденция была усилена реализацией программ "ипотеки от застройщика", — пишет ЦБ.

Также регулятор отметил ухудшение стандартов кредитования на ипотечном рынке: доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 37 до 48%.

"В случае сохранения этих тенденций Банк России ужесточит регулирование: в части макропруденциальных мер может потребоваться повышение надбавок по ипотечным кредитам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, в части микропруденциальных мер – повышение требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки", — указали в ЦБ. Замглавы ЦБ призвал постепенно отменять послабления для банков

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.

На этом фоне регулятор с декабря ужесточил требования к выдаче ипотеки, предоставленной на финансирование по договору участия в долевом строительстве и с первоначальным взносом до 10%, введя "ограничительную" макропруденциальную надбавку в размере 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.