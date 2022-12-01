МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ЦБ готов к любому развитию событий в вопросе планирующегося введения странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в ходе конференции ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности. СМИ узнали о странах, выступающих за "динамичную" предельную цену на газ

"Хотелось бы сказать про обсуждаемый западными станами потолок цен на российскую нефть. На данный момент еще нет консенсуса но этому вопросу, но хочу отметить, что мы готовы к любому развитию событий", — сообщила Юдаева.

Она напомнила, что в последние годы на рыке нефти неоднократно наблюдались резкие колебания цен. В таких случаях экономика и финансовая система страны демонстрировали устойчивость к шокам на рынке энергоносителей. "При этом в прошлые годы шоки нефтяного рынка усиливались потоками капитала, а сейчас их влияние снижено", — обратила внимание Юдаева.

Страны G7 и Евросоюза хотели объявить конкретный потолок цены еще 23 ноября, однако до сих пор не пришли к компромиссу. Сначала обсуждался уровень, сопоставимый с нынешней ценой марки Urals, — 65-70 долларов. Однако Польша посчитала его слишком щедрым и предложила отметку в 30 долларов, что даже ниже себестоимости российской нефти, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Как сообщила ранее в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Еврокомиссия попросила членов ЕС утвердить потолок на уровне 60 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.