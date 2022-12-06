МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) нарастил объем инвестиций в казахстанские проекты в этом году до 1,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба правительства республики. Биржевые инвесторы готовы действовать

Согласно ее данным, премьер Казахстана, председатель Совета ЕАБР Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления финансовой организации Николаем Подгузовым, в ходе которой собеседники обсудили предварительные итоги деятельности ЕАБР в 2022 году и план работы на следующий год.

"Так, в текущем году банк нарастил инвестиции в проекты в республике до 1,2 миллиарда долларов, что превышает плановые индикаторы и показатели предыдущего года. В 2023 году в приоритетные отрасли экономики страны планируется направить еще порядка 1,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Смаилов отметил важность увеличения числа кооперационных проектов. "Необходимо дальше в этой же динамике продвигаться и наращивать пул проектов", — цитирует пресс-служба его слова.

В свою очередь Подгузов сообщил, что всего до 2026 года на реализацию проектов в Казахстане предусмотрено не менее 3,8 миллиарда долларов. "В будущем году приоритетами финансирования будут проекты, направленные на развитие логистической инфраструктуры, обеспечение водными ресурсами, продовольственной и энергетической безопасности, улучшение экологических показателей", — сказал глава ЕАБР.