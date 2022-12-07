МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ до конца года направит на докапитализацию "Росагролизинга" 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. ФРП могут докапитализировать в ближайшее время, сообщил Минпромторг

"Минсельхоз России держит под контролем обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами. В частности, для поддержки обновления парка техники за счет льготных программ "Росагролизинга" правительство выделило 12 миллиардов рублей – это позволит поставить аграриям в 2022 году не менее 11 тысяч единиц техники", — говорится в сообщении.

"Дополнительно до конца года компании будет направлено еще 10 миллиардов рублей, что поможет продолжить наращивание поставок с начала следующего года", — добавляет министерство.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.