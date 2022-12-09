МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан до выхода на пенсию, с софинансированием взносов государством до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой на сумму 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Минфин предложил повысить НДПИ для "Алросы" на первый квартал 2023 года

Ранее Минфин РФ внес в правительство проект Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Как указано в сообщении Минфина, одним из вопросом стратегии является разработка программы долгосрочных сбережений.

"Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Участие в программе долгосрочных сбережений – добровольное. Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии", — говорится в сообщении Минфина.

Там же добавляется, что программа сбережений предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством (по аналогии с банковскими вкладами) на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей, заметили в пресс-службе.

Как отмечает Минфин, контроль за инвестированием средств будет осуществляться Банком России, однако предусматривается возможность заключить договоры с несколькими операторами, таким образом не только повышая объем накоплений, но и диверсифицируя риски.

"Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее (не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций). При этом люди получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства", — говорится в сообщении.