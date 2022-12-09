МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает различные предложения по модификации программы льготной ипотеки, речи о ее сворачивании не идет, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минстрой работает с застройщиками над корректировкой "нулевой ипотеки"

"Мы говорим не о сворачивании программы, а о ее модификации. Программа льготной ипотеки – одна из пяти льготных ипотек, которые сегодня существуют. Льготная ипотека принималась в момент так называемого антикризисного реагирования. Сегодня программа требует модификации, и мы рассматриваем различные сценарии по модификации этого инструмента. Сейчас в правительстве как раз разрабатываются эти предложения", — сказал он.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, и не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья. Банк России также говорил в декабре, что не видит потребности сохранять в неизменном виде программу льготной ипотеки на новостройки, и необходимо перейти к более адресным вариантам.

Предложения, которые рассматривает правительство, по словам Силуанова, включают "стимулирование продолжения льготной ипотеки в тех регионах, где требуется государственная поддержка развития строительства". "Если вы посмотрите, в крупных городах стройка развивается и без льготных программ", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что условия программы будут изменены. "В ближайшее время правительство определится по формату стимулирования государством ипотечных программ, в том числе льготной ипотеки", — заключил он.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ, самыми популярными являются "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки.