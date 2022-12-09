МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%, а также повысил требования к обязательным резервам банков для поддержания стабильности курса и снижения инфляции в следующем году. Минфин Украины допустил рост инфляции до 28 процентов

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков. Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году", — сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке отметили, что инфляция продолжает расти, рост потребительских цен на Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. Отмечается, что постепенное усиление монетарных условий после повышения учетной ставки до 25% в июне и фиксация официального курса гривны играют важную роль для стабилизации инфляционных ожиданий. При этом в НБУ отметили, что благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что также обеспечивает курсовую стабильность.

"Учитывая ожидаемую ценовую динамику, все еще высокие инфляционные ожидания и смещенный вверх баланс рисков правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25% и повысить требования к обязательным резервам банков для усиления монетарной трансмиссии", — говорится на сайте.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.