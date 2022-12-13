МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит 5 миллиардов рублей на льготное кредитование агросектора, необходимое для развития производства, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство выделит средства на на объекты переработки сельхозпродукции

"Российские аграрии в 2023 году смогут сохранить доступ к льготному кредитованию, необходимому для развития производства, проведения посевных работ и поддержания текущей деятельности. На эти цели решено направить дополнительные бюджетные инвестиции. Речь идёт о 5 миллиардах рублей", — говорится в сообщении.

Кабмин направит выделенные средства в Россельхозбанк, который является одним из основных кредиторов отечественного агропрома. Бюджетные инвестиции позволят банку нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки.

Отмечается, что принятое решение позволит аграриям сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объёмы производства продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны.