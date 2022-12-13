МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России предоставил брокерам, форекс-дилерам и управляющим компаниям возможность сформировать резервы по заблокированным активам до конца 2023 года, однако воспользоваться этой мерой можно только если компания в течение следующего года не будет принимать решение о выплате дивидендов, говорится в сообщении регулятора. Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций

"Банк России предоставит возможность дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим (далее — профессиональные участники) и управляющим компаниям постепенно в течение 2023 года формировать резервы по заблокированным активам (дисконтировать их стоимость) в целях расчета норматива достаточности капитала и расчета собственных средств, при этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности", — сказано в документе.

Отмечается, что "компании смогут воспользоваться "рассрочкой", если ими в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года не принято решение о выплате дивидендов".

Банк России пояснил, что провел оценку влияния объемов заблокированных активов на требования к финансовой устойчивости и полученные результаты показали отсутствие системного эффекта на участников рынка с точки зрения воздействия потенциальных потерь по указанным активам на финансовую устойчивость организаций.

"В целях сглаживания негативного влияния от признания потерь в отношении полностью заблокированных активов и в условиях отмены регуляторных послаблений Банк России в отношении профессиональных участников и управляющих компаний принял решение о возможности поэтапного в течение 2023 года формирования по заблокированным активам расчетного резерва на возможные потери в рамках норматива достаточности капитала и поэтапном их дисконтировании при расчете собственных средств", — добавили в ЦБ.

При использовании указанного подхода стоимость активов в бухгалтерском учете должна быть отражена в рублях по курсу, определяемому в порядке, установленном нормативным актом Банка России по бухгалтерскому учету заблокированных активов. При расчете брокером норматива краткосрочной ликвидности заблокированные активы не подлежат включению в расчет.