ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — ПРАЙМ. Инвесторы разрабатывают проекты новых контейнерных терминалов в Приморье объемом инвестиций более 170 миллиардов рублей, сообщил в своем инвестиционном послании губернатор Олег Кожемяко. Eletrobras и Shell обсуждают инвестиции в шельфовые ветропарки в Бразилии

"Владивостокский морской торговый порт создает восточный транспортно-логистический узел, который предусматривает строительство двух глубоководных причалов с глубинами до 17 метров и контейнерного терминала до 1,2 миллиона контейнеров. Инвесторы разрабатывают проекты новых контейнерных терминалов во Владивостоке, Большом Камне, Посьете, Славянке с объемом инвестиций более 170 миллиардов рублей", — сказал Кожемяко.

Он отметил, что подписано соглашение о создании до 2028 года шести транспортно-логистических центров, которые будут работать в едином технологическом процессе с портами, общей мощностью до 6 миллионов контейнеров в год.

"Морские порты Приморского края являются точками притяжения грузов АТР. Их суммарная мощность превышает 150 миллионов тонн. В этом году мы ощутили полномасштабный поворот на восток. При этом прогнозируется дальнейший рост импорта и транзитных контейнерных перевозок, в том числе по Северному морскому пути", — сказал губернатор.

В прошлом году тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.

Кроме того, в последнее время часто поднималась тема вывоза контейнеров с Дальнего Востока, в том числе на уровне президента России Владимира Путина. Министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил на одном из совещаний, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министерство и РЖД занимались выработкой мер для стабилизации ситуации с вывозом контейнеров.

Путин в ходе совещания с членами правительства в конце ноября отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению.