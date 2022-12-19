МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в уставный капитал АО "Росагролизинг" 10 миллиардов рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельхозтехники, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Правительство компенсирует выпадающие доходы бюджетов регионов

Согласно постановлению, средства в размере 10 миллиардов рублей выделяются в уставный капитал компании "в целях наращивания темпов обновления парка сельхозтехники, машин и оборудования и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей". Таким образом, дополнительные бюджетные ассигнования обеспечат приобретение в 2022-2023 годах на условиях лизинга не менее 1700 единиц новой сельхозтехники, машин и оборудования.

Правительство РФ в начале марта уже принимало решение о докапитализации "Росагролизинга" на 12 миллиардов рублей. Средства в уставный капитал были выделены на поддержку льготного лизинга сельхозтехники и оборудования. В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по новому увеличению уставного капитала компании.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.