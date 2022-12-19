Правительство одобрило докапитализацию "Росагролизинга" на десять миллиардов рублей
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в уставный капитал АО "Росагролизинг" 10 миллиардов рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельхозтехники, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно постановлению, средства в размере 10 миллиардов рублей выделяются в уставный капитал компании "в целях наращивания темпов обновления парка сельхозтехники, машин и оборудования и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей". Таким образом, дополнительные бюджетные ассигнования обеспечат приобретение в 2022-2023 годах на условиях лизинга не менее 1700 единиц новой сельхозтехники, машин и оборудования.
Правительство РФ в начале марта уже принимало решение о докапитализации "Росагролизинга" на 12 миллиардов рублей. Средства в уставный капитал были выделены на поддержку льготного лизинга сельхозтехники и оборудования. В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по новому увеличению уставного капитала компании.
АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.
https://1prime.ru/finance/20221219/839225095.html