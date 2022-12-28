"Известия": в России могут легализовать использование подержанных запчастей для ремонта по ОСАГО
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России могут легализовать использование подержанных запчастей автомобилей для ремонта по ОСАГО, пишут "Известия".
Как сообщил изданию глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, пилотный проект реализации такой схемы в некоторых регионах могут запустить уже в первом квартале следующего года. Он отметил, что сейчас для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и бывшие в употреблении детали уже активно используются.
"Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло. Мы надеемся, в следующем году эта практика будет реализована", — отметил Уфимцев.
По его словам, чтобы использовать такие запчасти, нужно будет подготовить нормативные документы и требования, этот процесс займет минимум три-шесть месяцев.
Скоро ВСС планирует обратиться к администрации Приморского края, где наиболее активно используются такие детали, чтобы в порядке эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах.
"Этот проект может стартовать уже в первом квартале 2023 года. Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений — мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год", — сказал глава ВСС.
https://1prime.ru/finance/20221228/839329628.html