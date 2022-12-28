МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России могут легализовать использование подержанных запчастей автомобилей для ремонта по ОСАГО, пишут "Известия". Эксперт раскрыл последствия роста выплат по ОСАГО для страховщиков

Как сообщил изданию глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, пилотный проект реализации такой схемы в некоторых регионах могут запустить уже в первом квартале следующего года. Он отметил, что сейчас для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и бывшие в употреблении детали уже активно используются.

"Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло. Мы надеемся, в следующем году эта практика будет реализована", — отметил Уфимцев.

По его словам, чтобы использовать такие запчасти, нужно будет подготовить нормативные документы и требования, этот процесс займет минимум три-шесть месяцев.

Скоро ВСС планирует обратиться к администрации Приморского края, где наиболее активно используются такие детали, чтобы в порядке эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах.

"Этот проект может стартовать уже в первом квартале 2023 года. Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений — мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год", — сказал глава ВСС.