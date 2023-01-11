БИШКЕК, 11 янв — ПРАЙМ. Объем денежных переводов из РФ в Киргизию за 11 месяцев 2022 года вырос до 2,6 миллиарда долларов с примерно 2,45 миллиарда долларов за тот же период 2021 года. Такие данные приводятся в отчете Национального банка республики. Россиян научили, как на самом деле нужно пользоваться кредиткой

Показатель 11 месяцев 2022 года стал абсолютным рекордом.

Согласно документу, опубликованному на сайте финрегулятора, с января по ноябрь 2022 года из России через системы денежных переводов в Киргизию поступило 2 миллиарда 605 миллионов долларов. Из них больше всего, почти 303 миллиона — в июне. Меньше всего из РФ переводили в марте — всего 140 миллионов.

При этом, по данным Нацбанка Киргизии, за 11 месяцев прошлого года зарегистрирован и рекордный отток денежных средств из страны — 1,08 миллиарда долларов.