МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. К выводам о возможных финансовых потерях России на фоне ограничения цен а нефть следует относиться со скепсисом, возможности для прогнозирования цен на ресурс смутные, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отдать последнее: как Запад производит энергию себе в убыток назло России

Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за введения лимита стоимости "черного золота". Ожидается, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов.

"Я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам, во-первых, весьма и весьма смутные возможности прогнозирования цен на мировых рынках", — сказал он журналистам, отметив типичность ситуации для текущего турбулентного периода.

Песков добавил, что для прогнозирования потерь России в энергетическом секторе в данный момент нет фактуры. Поэтому пока рано говорить о возможных доходах страны, добавил он.

Западные санкции против российского "черного золота", предполагающие установление лимита цен на уровне 60 долларов за баррель, вступили в силу 5 декабря. Россия в качестве ответной меры запретила с 1 февраля поставки нефти иностранцам при наличии в контрактах использования механизма потолка цен.