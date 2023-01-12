КАЛИНИНГРАД, 12 янв — ПРАЙМ. Следующий отопительный сезон Балтийск должен встретить с магистральным газом, а в 2023 году будет выделено 130 миллионов рублей на субсидирование тарифов ЖКХ его жителям из-за отсутствия в городе газоснабжения, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В Росстандарте назвали новые требования в сфере ЖКХ в 2023 году

Ранее в правительстве области сообщали, что газификация города Балтийска находится на особом контроле у главы региона. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что газификацию Балтийска завершат весной 2023 года, а для жителей города будут субсидироваться расходы на отопление до тех пор, пока не появится газ.

"В этом году выделили 130 миллионов рублей Балтийску на субсидирование тарифов ЖКХ, а следующий отопительный сезон Балтийск должен встретить с магистральным газом, подрядчик нас в этом уверяет", — сообщил глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Строительство газопровода Калининград — Светлый — Балтийск было начато в 2012 году, однако так и не было завершено. Для выяснения состояния магистрали и ее пригодности к эксплуатации было проведено комплексное обследование, которое показало, что газопровод в целом пригоден к работе и его можно достраивать, но отдельные элементы пришли в негодность. Сроки завершения работ неоднократно переносились.

Балтийск — самый западный город России, находится в 50 километрах от Калининграда. Здесь расположена Балтийская военно-морская база Балтийского флота — крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море. В Балтийске живут около 35 тысяч человек.