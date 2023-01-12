МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Росавиация приступает к отбору авиакомпаний для предоставления субсидий на полеты внутри России в 2023 году, общий объем господдержки — 25,3 миллиарда рублей, сообщает ведомство. Британия сократит энергетические субсидии бизнесу

"Росавиация во исполнение решения правительства РФ приступает к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий в целях возмещения операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 года – марте 2023 года… Всего в рамках данной государственной поддержки из федерального бюджета РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Господдержка обеспечит продолжение деятельности перевозчиков и сохранение специалистов авиационного персонала.

Заявки на участие в отборе принимаются с 12 по 22 января. Победители будут определены до 28 января, а соглашения с Росавиацией авиакомпании должны будут заключить до 11 февраля. В своих заявках авиакомпании должны указать суммарный размер субсидии за ноябрь 2022 – март 2023 года на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах, за вычетом пассажирооборота в рамках иных программ субсидирования.

Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 рубля, при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года. Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу.

В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 миллиарда пассажиро-километров. "Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета (или частота рейсов)", — поясняет Росавиация.