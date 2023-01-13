МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Защитники прав потребителей предлагают запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты, поскольку кредитные организации продолжают их навязывать, пишет "Коммерсант". Названы "нехорошие" кредиты, от которых следует отказаться

Как следует из исследования "Международной конфедерации обществ потребителей", борьба ЦБ с недобросовестными практиками навязывания страховых услуг банками пока не дала должного результата, они продолжают продавать страховки потребителям, включая их в тело кредита,

По данным ОНФ, в 2022 году число обращений по навязыванию банками страховок жизни выросло по сравнению с годом ранее на 10 процентов, а по страхованию рисков здоровья и от несчастных случаев — почти на 30 процентов. В службе финомбудсмена добавили, что в прошлом году количество обращений, касающихся навязывания страховых услуг при потребительском кредитовании, возросло почти вчетверо по сравнению с 2021 годом.

При этом банки, когда включают страховку в тело кредита, формально действуют законно. По словам управляющего партнера Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, такая страховка является условием для оформления займа, и клиент подписывается под этим условием в договоре. С другой стороны, банки обыгрывают приобретение страховки в свою пользу, а потребители не знают своих прав, отметил он.

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин указывает, что при этом заемщик приобретает бесполезный для себя продукт в кредит. Из исследования следует, что плата за страховку может составлять до 18 процентов от суммы кредита и достигать сотен тысяч рублей, а ставка при отказе от страховки может вырасти на 5–20 процентных пунктов.

По словам партнера ЮК "Сотби" Варвары Кнутовой, острая проблема возникает и тогда, когда потребитель досрочно гасит кредит, а вернуть переплату по страховке из подконтрольной банку страховой компании бывает очень сложно.

КонфОП предлагает запретить банкам не предоставлять потребителям выбор способа приобретения страхового продукта за счет собственных или кредитных средств.

По мнению экспертов, данная инициатива сделает кредитование более прозрачным, однако создается риск повышения ставок по кредитам и снижения уровня одобрений.