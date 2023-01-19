Сбербанк: лидеры по числу выданных образовательных кредитов — МГУ, РАНХиГС, ВШЭ и РУДН
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. РАНХиГС, ВШЭ, РУДН и МГУ стали лидерами по числу выданных образовательных кредитов Сбербанка, следует из его релиза.
Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Московским банком Сбербанка, достиг 8,6 миллиарда рублей. А только за прошлый год в столице было выдано 17 809 таких кредитов на общую сумму более 5,3 миллиарда, указывает банк.
"Чаще всего кредит берут для обучения в РАНХиГС при президенте РФ (13% от всех заявок), Высшей школе экономики (12%), Российском университете дружбы народов (8%), МГУ имени Ломоносова (7%)", — говорится в релизе.
Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, это юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика, уточняет банк.
"Всего по программе "Кредит на образование с господдержкой" Сбербанк работает со 152 столичными вузами, и число таких учебных заведений постоянно увеличивается", — также отметили в кредитной организации.
https://1prime.ru/finance/20230119/839523412.html