МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. РАНХиГС, ВШЭ, РУДН и МГУ стали лидерами по числу выданных образовательных кредитов Сбербанка, следует из его релиза. Матпомощь нуждающимся студентам могут освободить от НДФЛ

Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Московским банком Сбербанка, достиг 8,6 миллиарда рублей. А только за прошлый год в столице было выдано 17 809 таких кредитов на общую сумму более 5,3 миллиарда, указывает банк.

"Чаще всего кредит берут для обучения в РАНХиГС при президенте РФ (13% от всех заявок), Высшей школе экономики (12%), Российском университете дружбы народов (8%), МГУ имени Ломоносова (7%)", — говорится в релизе.

Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, это юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика, уточняет банк.

"Всего по программе "Кредит на образование с господдержкой" Сбербанк работает со 152 столичными вузами, и число таких учебных заведений постоянно увеличивается", — также отметили в кредитной организации.