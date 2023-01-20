ЦБ ждет продолжение роста розничного кредитования в России в декабре
Центробанк ожидает, что рост розничного кредитования в России в декабре продолжился
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Предварительные данные за декабрь показывают рост розничного кредитования в РФ на фоне сохранения высокого спроса на ипотеку, говорится в аналитическом комментарии Банка России.
"По предварительным данным, в декабре продолжилось наращивание розничного кредитования в основном за счет долгосрочного сегмента, что было обусловлено сохранением высокого спроса на ипотеку под влиянием ожиданий сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки", — сказано в документе.
В ноябре благодаря стабилизации потребительских настроений отмечалось восстановление спроса розничных клиентов на заемные средства после его ослабления в предыдущем месяце. По итогам ноября годовой прирост розничного кредитования ускорился на 0,3 процентного пункта, до 9,9%, что на 85% было обеспечено динамикой ипотечного портфеля.
https://1prime.ru/finance/20230120/839541596.html
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