МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Предварительные данные за декабрь показывают рост розничного кредитования в РФ на фоне сохранения высокого спроса на ипотеку, говорится в аналитическом комментарии Банка России. ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам

"По предварительным данным, в декабре продолжилось наращивание розничного кредитования в основном за счет долгосрочного сегмента, что было обусловлено сохранением высокого спроса на ипотеку под влиянием ожиданий сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки", — сказано в документе.

В ноябре благодаря стабилизации потребительских настроений отмечалось восстановление спроса розничных клиентов на заемные средства после его ослабления в предыдущем месяце. По итогам ноября годовой прирост розничного кредитования ускорился на 0,3 процентного пункта, до 9,9%, что на 85% было обеспечено динамикой ипотечного портфеля.