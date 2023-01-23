МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования — со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформлять займы до 50 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Российский турбизнес готов наладить прием китайских туристов

"Например, подготовлен специальный финансовый продукт — со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 миллионов и ставкой 5% для турбизнеса", — сказал он, рассказывая о работе Минэкономразвития, в ходе совещания, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ведомство, по его словам, также разработало новые программы для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами.

Кроме того, Чернышенко отметил рост турпотока по России на новогодних каникулах.

"По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы он (турпоток — ред.) составил более 12 миллионов человек — на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей в среднем также была высокой — от 70 до 95%", — заявил вице-премьер.

По его словам, помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений. Так, по данным вице-премьера, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 миллионов человек — на 10% больше, чем в прошлом.

Чернышенко также отметил, что россияне стали чаще выбирать для зимних каникул свои или соседние регионы.

Министерство экономического развития в минувшем году получило полномочия Ростуризма, который будет окончательно упразднен до 15 марта 2023 года.