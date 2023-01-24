МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в 2023 году будут расти и до половины новых автомобилей в России может быть продано за заемные средства, сообщила пресс-служба ВТБ. Эксперты объяснили рост импорта подержанных автомобилей через Владивосток

"По нашей оценке, к концу года доля заемных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое транспортное средство в РФ будет продано с привлечением заемных средств", — заявил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

"В наступившем году доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти примерно на 6-7 процентных пунктов и составить около 45%. В отдельные месяцы продажи таких авто в кредит могут достигать 50%", — пояснили в ВТБ.

По оценке банка, доля кредитных сделок на рынке новых автомобилей в России пойдет в рост в 2023 году на фоне развития параллельного импорта, расширения производства отечественных машин, а также реализации программы господдержки.

В то же самое время на рынке транспортных средств с пробегом доля заемных средств увеличится не так существенно: примерно на 0,5-1 процентный пункт и превысит 8% к концу года.