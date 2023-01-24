МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Субсидии авиакомпаниям РФ планируется снижать пропорционально количеству выкупаемых у зарубежных лизингодателей самолетов, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. В ГД одобрили увеличение субсидирования агрострахования малого бизнеса ДФО

"Вами было одобрено предоставление субсидии российским авиакомпаниям за выполненный пассажирооборот. Учитывая, что нами проводится планомерная работа по выкупу воздушных судов у иностранных лизингодателей, мы планируем снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов. Соответствующее обращение будет направлено в правительство в ближайшее время", — сказал Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

В 2022 году, отметил министр, авиакомпаниям было выделено 174 миллиарда рублей.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.