МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ продолжает работать над обслуживанием взаимных расчетов в нацвалютах в рамках ШОС, ЕАЭС и с другими странами, однако публичную информацию об этом будут предоставлять аккуратно, чтобы избежать санкционных рисков, заявил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов в кулуарах Совета Федерации. Лавров оценил долю товарооборота России и Китая в нацвалютах

В декабре он говорил, что ВЭБ готов обслуживать расчеты в нацвалютах в рамках ШОС, ЕАЭС и с другими странами. Так, Шувалов рассказал, что ВЭБ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан полностью готовы обслуживать расчеты в нацвалютах или создавать другие альтернативные системы расчетов в рамках ШОС, ЕАЭС, а также с другими странами, не входящими в эти объединения.

"Мы работаем. Потому что для нас это ответственность и обеспечение взаимных расчетов", — сказал он в среду, отвечая на вопрос о том, есть ли у ВЭБ конкретные планы на 2023 год по обслуживанию переводов в нацвалютах.

Шувалов отметил, что "здесь не должен никого ставить в неловкое положение", детали не раскрываются, так как партнеры в вопросе обеспечения таких расчетов, если задействован ВЭБ, опасаются "вторичных санкций".

"Поэтому мы будем очень аккуратно представлять публичную информацию. Главное — провести платеж, а не об этом рассказать", — заключил он.