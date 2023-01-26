МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. IBM Corp в среду объявила о сокращении 3900 сотрудников в рамках выделения некоторых активов. Компания также не достигла годового целевого показателя по денежным средствам, что ослабило радость по поводу превышения прогноза выручки в 4-м квартале. Сеть Fix Price увеличила выручку на 20,5 процента в 2022 году

Финансовый директор Джеймс Кавано заявил агентству Reuters, что компания по-прежнему "стремится нанимать сотрудников для исследований и разработок, ориентированных на клиентов".

Увольнения, связанные с выделением бизнеса Kyndryl и части подразделения искусственного интеллекта Watson Health, повлекут за собой расходы в размере 300 млн долларов в январе-марте, заявили в IBM.

Акции компании упали на 2% после завершения регулярной сессии среды, что свело на нет предыдущий рост на фоне в основном положительных результатов. Аналитики заявили, что падение вызвано новостями о сокращении рабочих мест и недостаточно высоком свободном денежном потоке.

"Похоже, что рынок разочарован размером объявленного сокращения рабочих мест, которое составило всего 1,5% от общего числа сотрудников, — сказал Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com. — Инвесторы надеялись на более глубокие меры по сокращению расходов".

Американские компании, от крупных технологических корпораций до банковских гигантов с Уолл-стрит, решительно сокращают штат и снижают расходы, чтобы лучше справиться с глобальным экономическим спадом.

Денежный поток IBM на 2022 год составил 9,3 млрд долларов и оказался ниже целевого показателя в 10 млрд долларов из-за более высоких, чем ожидалось, потребностей в оборотном капитале.

Компания прогнозирует рост годовой выручки на 4%-6% против прошлогодних 12%. Спрос на цифровизацию бизнеса, вызванный пандемией, уступил место осторожности на фоне растущих опасений клиентов насчет рецессии.

В октябре IBM отметила снижение числа новых заказов в Западной Европе, в то время как ее конкурент Accenture Plc указал на слабость в своем консалтинговом бизнесе. Cognizant Technology Solutions Corp в ноябре снизила свой прогноз на 2022 год из-за сокращения контрактов.

Рост бизнеса IBM в сфере программного обеспечения и консалтинга в 4-м квартале замедлился в сравнении с 3-м кварталом. Зато инвесторов обрадовали расходы на облачные вычисления — в 2022 году было подписано вдвое больше контрактов на создание сервисов с такими партнерами, как AWS от Amazon.com и Azure от Microsoft.

В 4-м квартале выручка IBM от гибридных облачных решений выросла на 2%.

Общая выручка за 4-й квартал практически не изменилась, составив 16,69 млрд долларов против консенсус-прогноза аналитиков в 16,40 млрд долларов, согласно данным Refinitiv.

Прибыль на акцию IBM за 4-й квартал выросла в годовом сравнении на 25 центов — с 3,35 доллара до 3,60 доллара — и совпала со средним прогнозом аналитиков.

В 2022 году рост выручки IBM составил 5,5%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.