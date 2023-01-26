АЛМА-АТА, 26 янв — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) в наступившем году планирует инвестировать в проекты в Казахстане более 1,1 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба президента страны. В США начался новый "крестовый поход": деньги инвесторов попали под угрозу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в Астане встретился с главой ЕАБР Николаем Подгузовым. В ходе встречи глава банка рассказал Токаеву о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с Казахстаном, а также о прогнозах на предстоящий период.

"В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 миллиарда долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Подгузов в свою очередь сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, и объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 миллиарда долларов, увеличившись в пять раз по сравнению с 2021 годом. Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов, в том числе таких, как строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на границе с Китаем, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алма-Ате. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана для обсуждения вопросов инвестиций в экономику республики и ЕАЭС.

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.