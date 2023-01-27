МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors по итогам 2022 года выросла на 13,6% и составила 5,409 триллиона вон (около 4,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Visa отчиталась об увеличении прибыли

Выручка за год составила 86,559 триллиона вон (70,3 миллиарда долларов), увеличившись на 23,9% по сравнению с уровнем 2021 года. Операционная прибыль достигла 7,233 триллиона вон (5,9 миллиарда долларов), что в 1,4 раза выше показателя годичной давности.

В четвертом квартале чистая прибыль Kia подскочила в 1,6 раза в годовом выражении, до 2,037 триллиона вон (1,65 миллиард долларов). Выручка увеличилась на 34,8%, до 23,164 триллиона вон (18,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась в 2,2 раза в годовом выражении, до 2,624 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов).

Продажи машин за весь прошлый год сократились на 2,2%, до 2,897 миллиона автомобилей, за четвертый квартал — выросли на 12,7%, до 730 тысяч.

Акции компании дешевеют на бирже в Южной Корее на 0,7%.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в пяти странах. Штат компании составляет более 40 тысячи человек.