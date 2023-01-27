МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, реализующих венчурные проекты, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два близких к правительству источника. Аналитик раскрыл, как рубль обрушил надежды спекулянтов заработать

По их словам, проблема зарегулированности рынка обсуждалась на прошлой неделе на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, посвященном концепции технологического развития до 2030 года.

"В правительстве решили снизить угрозу уголовного преследования и административное давление на участников венчурных проектов с господдержкой… Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма так называемого права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов",- пишет издание.

Согласно материалам, механизм планируется изменить следующим образом. Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. Для многих инвесторов участие государства становится токсичным, потому что из акционера институт развития становится контролером по отношению к команде, в стартап которой вкладывает, поясняет близкий к правительству источник.

Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, следует из материалов. Речь идет о тех участниках венчурного рынка, которые приложили все усилия и соблюли установленные процедуры в процессе реализации инновационного проекта, но он все равно "не взлетел", отмечает собеседник издания.

В частности, для однозначного толкования Уголовного кодекса планируется добавить такое определение, как "обоснованный риск", и закрепить критерии добросовестности технологического предпринимателя.

В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК). Согласно действующим правилам, институт развития не может выйти из капитала компании, пока не найдется покупатель, который согласится с ценой приобретения. Таким образом, если фонд принимает решение о выходе из проекта, пусть и через фиксацию убытков, он технически не сможет продать долю, пока ее оценка не упадет до приемлемого для потенциального инвестора уровня, поясняет источник издания.

Действующая редакция права на риск распространяется только на институты инновационного развития, критерии которых установлены законом о науке. Перечень организаций определен правительством, в него входят, например, ВЭБ, "Сколково", Корпорация МСП, ФИОП, Фонд Бортника. Кроме того, потенциальными инвесторами в технологические проекты могли бы стать компании с государственным участием и госкорпорации, которые не подпадают даже под текущее регулирование о праве на риск.