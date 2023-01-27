МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Наблюдаемое сейчас в России активное досрочное погашение кредитов в условиях экономической неопределенности понятно и ожидаемо, но носит временный характер, и затем снова произойдёт возврат людей от сберегательной модели поведения к потребительской, прокомментировал ситуацию для РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что клиенты банков вдвое чаще стали закрывать потребкредиты раньше срока. Согласно цифрам, которые для издания подсчитали в бюро кредитных историй "Скоринг Бюро", в среднем уровень полного досрочного погашения таких займов вырос до 18% в 2022-м с 9–9,5% за предыдущие два года.

"Вероятно, это отчасти эффект от смены поведения граждан в новых условиях. В периоды роста неопределенности исторически модель поведения смещается с потребительской на сберегательную. Это стандартная закономерность", — рассуждает Карпунин.

"В случае кредитов – сберегательное поведение предполагает их постепенное закрытие, в том числе досрочное. Это временное явление, а не безусловный продолжительный тренд. Сберегательная модель постепенно снова может начать смещаться в сторону роста потребления", — заключил эксперт.