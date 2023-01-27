МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в декабре по сравнению с ноябрем ускорился до 2,1%, в целом такое кредитование за 2022 год выросло на 14,3%, что значительно выше результатов 2021 года, розничное кредитование в последний месяц прошлого года выросло на 1,3%, в целом за 12 месяцев — на 9,5%, говорится в материалах Банка России. Эксперт назвал досрочное погашение кредитов в России временным явлением

"Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на значительные 1,2 триллиона рублей (+2,1% после +1,0% в ноябре), существенная часть прироста пришлась на нефтегазовые, горнодобывающие и телекоммуникационные компании. В целом за 2022 год корпоративные кредиты выросли на 14,3%, что значительно превышает показатель за 2021 год (+11,7%)", — говорится в сообщении.

Розничное кредитование в декабре выросло на 1,3% против 1,2% в ноябре, при этом рост в целом за год составил 9,5%, что значительно хуже 2021 года, когда кредитование населения увеличилось на 23,2%.

"Потребкредитование стагнировало. Потребительские кредиты, по предварительным данным, в декабре выросли лишь на 0,1% после +1,0% в ноябре", — добавляет регулятор.

Годовой темп роста составил всего около 3%, что гораздо ниже результатов 2021 года — более 20%.

"Причинами послужили весенняя "просадка" (-3,7% суммарно за период с марта по май) и замедление роста осенью после ужесточения кредитной политики банков в связи с ростом неопределенности и снижением уверенности населения", — заявил ЦБ.

Банк России в 2022 году не фиксирует значительного ухудшения качества кредитов российских банков, чему в том числе способствовали временные регуляторные послабления по резервированию, однако по мере вызревания проблем и отмены послаблений кредитное качество может ухудшиться, предупредил регулятор. В ГД внесли законопроект для улучшения оценки качества ипотечных кредитов

"Показатели качества большинства категорий кредитов не снизились – бизнес в целом смог оперативно адаптироваться к новым условиям, также помогли высокие цены на энергоносители. Доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты четвертой и пятой категорий качества) в корпоративном портфеле снизилась до 7% на 1 декабря с 7,6% на начало 2022 года, но в основном за счет роста портфеля. В ипотеке доля неработающих кредитов оставалась на минимальном уровне 0,7%, а в сегменте необеспеченных потребительских кредитов – некритично выросла (до 8,8 с 7,7%)", — пишет ЦБ.

Одновременно уровень резервирования оставался высоким: проблемные корпоративные кредиты покрыты резервами на 74%, а с учетом всех резервов по портфелю – на 110%; розничные – на 81 и 136% соответственно.

Сохранению кредитного качества также способствовали активные реструктуризации: с марта по ноябрь 2022 года реструктурировано 17% корпоративного портфеля банков, или около 10 триллионов рублей кредитов, при чем большая часть реструктуризаций касалась кредитов с плавающими ставками. При этом реструктуризаций кредитов физлиц было немного – на сумму 420 миллиардов рублей (2% розничного портфеля), что говорит о способности населения обслуживать долги, считает ЦБ.

"Нужно учитывать, что на показатели кредитного качества влияют временные регуляторные послабления по резервированию заемщиков, пострадавших из-за санкций. Эффект от них на капитал мы оцениваем в величине до 1 процентного пункта (без учета рассрочки по резервированию заблокированных активов). По мере вызревания проблем и отмены послаблений кредитное качество может ухудшиться и банкам потребуется досоздать резервы", — предупредил Банк России.