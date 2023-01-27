КАЛИНИНГРАД, 27 янв — ПРАЙМ. Власти Калининградской области, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин России согласовали изменения в постановление о субсидировании паромных морских перевозок в Калининград и обратно с целью упрощения этой процедуры для компаний-перевозчиков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. Росморречфлот открыл прием заявок на субсидирование перевозок в Калининград

В середине декабря 2022 года Алиханов заявлял, что процедура получения субсидий на морскую перевозку в Калининград требует серьезного упрощения. Он пояснил, что с учетом перегрузок компаниям приходится постоянно предоставлять дополнительные документы.

В октябре прошлого года правительство РФ решило выделить на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область более 1,3 миллиарда рублей на фоне обострившейся ситуации с транзитом товаров, которые из-за санкций невозможно перевезти в Калининград из других регионов России через территорию Литвы сухопутным транспортом. Росморречфлот рассмотрел и одобрил заявки на получение субсидии от двух участников — АО "Совфрахт" и ФГУП "Росморпорт".

"На совещании в Минэкономразвития России согласовали с коллегами из Минтранса и Минфина России подходы по изменениям в постановление о субсидировании паромных перевозок в и из Калининградской области: применение укрупненных тарифных ставок по типам грузов; авансирование перевозчика (оператора линии)", — написал Алиханов.

По словам губернатора, это позволит сократить трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов и повысит привлекательность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях. Он отметил, что к 1 февраля доработка проекта изменений в постановление должна быть завершена.